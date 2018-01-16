Имеет ли право медицинская сестра инфекционной больницы претендовать на досрочную пенсию по Списку №2? А старшая медсестра? Те и другие относятся к среднему медперсоналу.

Татьяна



Уважаемая Татьяна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, в соответствии с действующим законодательством правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №2, разделу XXIV пользуется младший и средний медицинский персонал, непосредственно обслуживающий больных в инфекционных учреждениях, отделениях и кабинетах, где содержатся больные, лечение которых требует изоляции их с целью препятствия распространения болезни. Поэтому медработники, постоянно занятые обслуживанием больных в течение 80% рабочего времени, имеют право на досрочную пенсию в 50 лет (женщины) при общем страховом стаже в 20 лет и специальном в 10 лет (либо с уменьшением возраста, но не менее 5 лет спецстажа).

Повторимся, что обязательное условие - это непосредственное обслуживание больных для должностей раздела XXIV Списка №2 (то есть выполнение обязанностей, при которых работник осуществляет непосредственное обслуживание больных).

В соответствии с должностными обязанностями старшая медсестра осуществляет следующие функции:

- организует кадровую работу отделения;

- обеспечивает и несет ответственность за соблюдение требования инфекционной безопасности и инфекционного контроля в отделении;

- осуществляет контроль качества оказания медпомощи и ухода за пациентами;

- организует медикаментозное обеспечение отделения;

- контролирует обучение медперсонала и последипломную подготовку;

- контролирует техническое обслуживание медицинской техники в отделении;

- контролирует метрологическое обеспечение средств измерения в отделении;

- заполняет утвержденную медицинскую документацию.

Как видим, из должностных обязанностей старшей медсестры инфекционных учреждений, отделений и кабинетов не просматривается постоянная занятость обслуживанием больных в течение 80% рабочего времени. В связи с этим право на льготное пенсионное обеспечение по Списку №2, разделу XXIV по должности «старшая медицинская сестра» отсутствует.