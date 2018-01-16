Я 1963 года рождения. В январе 2018 года буду обращаться за назначением страховой пенсии по старости. Имею ли я право на назначение накопительной пенсии и как можно ее оформить?

Ринат



Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани ответили, что для назначения накопительной пенсии должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение страховой пенсии и иметь средства пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления формируются:

- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;

- у мужчин 1953 - 1966 годов рождения и женщин 1957 - 1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии; с 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;

- у участников Программы государственного софинансирования пенсии;

- у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

За установлением выплат за счет пенсионных накоплений можно обратиться в любое время после возникновения права на выплату без каких-либо ограничений по времени.

Важно отметить, что обращаться необходимо в ту организацию, через которую гражданин формирует свои пенсионные накопления, то есть либо в Пенсионный фонд России, либо в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Если вы не уверены в том, где формируются ваши пенсионные накопления, за уточнением всегда можно обратиться в ПФР.

Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через ПФР, заявление с документами необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной). Если вы проживаете по адресу, который не имеет подтверждения регистрацией, то обратитесь в Пенсионный фонд по месту фактического проживания.

Заявление с документами можно подать лично либо через законного представителя (доверенное лицо) непосредственно в территориальный орган ПФР или по почте. При подаче заявления по почте днем обращения за накопительной пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления заявления. Также можно направить заявление в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

При возникновении права на выплату за счет средств пенсионных накоплений вы имеете право обратиться за ее назначением в любое время после возникновения этого права и назначить выплату как одновременно со страховой пенсией, так и отдельно. Достаточно представить комплект документов, необходимых для назначения страховой пенсии.