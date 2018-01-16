Вы будете смеяться, но вот уже вторую зиму коротает в моей городской квартире курица. И это общежитие, несмотря на некоторые нюансы, вовсе не такое обременительное, как можно подумать.



Среди десятка несушек породы Ломан Браун, которые жили у нас на дачном участке позапрошлым летом, редким умом и сообразительностью отличалась одна. В то время как покорные товарки топтались в загоне возле кормушки, красно-коричневая курочка с задорно торчащим в хвосте светлым перышком придумывала себе (и нам) все новые и новые приключения.

«Снеслась - и весь день свободна!» - таким, очевидно, был девиз этой непоседы. Наскоро «отстрелявшись», курица незаметно сбегала из курятника через лазейку, известную ей одной, и отправлялась на прогулку. Придешь, бывало, собрать яйца - план выполнен: весь десяток в наличии. Начнешь пересчитывать курочек - одной не хватает! «Где Гюльчатай?» - эту фразу из популярного фильма мы повторяли практически каждое утро.

То принесут ее в коробке из деревни, то в рыболовном сачке с берега Волги, то мелькнет рыжая фигурка в близлежащем овраге, то услышишь знакомый «голос» из зарослей шиповника… Нагулявшись, курица возвращалась домой и нежилась на теплых досках террасы, нимало не смущаясь присутствием кота и собаки. На ночь Гуля уходила в загон, но спать предпочитала не на общем насесте, а на ветке склонившегося через забор дерева либо на куче приготовленной для подстилки соломы, планируя наутро новый побег.

С людьми у курицы были особые отношения: нежнейшим «гульканьем» с разнообразными интонациями она отвечала, когда к ней обращались, охотно бежала на зов и старательно помогала, выхватывая из-под лопаты жучков-червячков. Решив, что в прошлой жизни наша курица была авантюристом-интровертом, мы смирились и даже стали относиться к ней с некоторым уважением.

Осенью, когда вопрос с другими курицами был решен радикально, стало ясно, что на Гулю ни у кого рука не поднимется.

- Ну что, поедем в город? - задала я птице риторический вопрос.

- Гуль! - радостно ответила она, и судьба ее была определена.

Все полтора часа, пока мы были в дороге, я корила себя за необдуманный шаг. Мыслимое ли дело - устраивать курятник в городской квартире, в который уже обитают кот и собака и куда заглядывают мои приятельницы, а по выходным приходят дети и внучки!

Но вопреки ожиданиям все оказалось не так страшно. Сын смастерил большую клетку, которая очень понравилась Гуле: еще бы, отдельное жилье без глупых надоедливых соседок! В своем уголке курица поддерживает чистоту, стараясь справлять нужду за его пределами. Но у меня всегда наготове скребок с губкой и совочек. Ровно в 6 часов вечера Гуля уходит в свой домик, а я мою полы, открываю форточки и ухожу гулять с собакой. Наверное, никогда еще линолеум в моей квартире не был таким чистым, а воздух таким свежим!

Кормлю свой «зверинец», одновременно выставляя тарелку с кашей - собаке, с сухим кормом - коту и с мешанкой - Гуле. Мы с котом (я - с улыбкой, он - с презрением) часто наблюдаем, как пес и курица бегают от тарелки к тарелке, стараясь определить, у кого еда вкуснее, и торопливо выхватывают из чужой миски приглянувшийся кусочек.

Пообедав, животные расходятся по лежанкам. Про кота и собаку впору забыть до следующей кормежки, а курица не отходит от меня ни на шаг. Можно было бы подумать, что на кухне птица надеется выпросить добавку. Но она терпеливо ждет возле ванны, когда я моюсь, дремлет у дивана, когда смотрю телевизор, и устраивается возле моих ног, когда усаживаюсь за швейную машинку или компьютер.

Прошлую зиму Гуля приносила каждый день по яйцу, а если почему-либо брала «отгул», на следующий день возвращала долг огромным яйцом с двумя желтками. В качестве гнезда птица облюбовала собачью подстилку, и свирепый пес охотничьей породы покорно уступал ей место на время «родов».

Куры Ломан Браун относятся к одному из самых лучших кроссов (гибридов) яичного типа. Они неприхотливы в содержании и кормлении, редко болеют и отличаются высокими показателями яйценоскости. Одно плохо - очень быстро вырабатывают свой ресурс. Начав нестись в 5 с половиной месяцев, 150 - 180 дней стараются изо всех сил, а потом количество яиц резко снижается, и содержание этих кур становится невыгодным. В хозяйствах птицу вырезают и обновляют поголовье.

Вот и наша Гуля еще неслась этим летом, а с началом осени «производство» яиц сначала сократилось, а затем и вовсе прекратилось. Каждое утро бывшая несушка по привычке кряхтит и тужится, но... увы! Я ласково успокаиваю старушку, и та, шуганув подвернувшегося кота, отправляется к кормушке, видимо, заедать стресс.

Год Красного Петуха, а в моем случае - красной курицы, закончится в середине февраля, но обновлять поголовье я, безусловно, не буду. Пусть живет сколько ей захочется, эта яркая индивидуальность - рыжая курица с задорно торчащим в хвосте светлым перышком! А яйца и в магазине можно купить. Ведь содержат же люди крупных попугаев, вовсе не ожидая от них сверхвысокой яйценоскости.