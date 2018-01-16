Как сообщает официальный сайт Минздрава РТ, с 16 по 25 января в Татарстане проходит декадник по профилактике травматизма в зимний период.



Медики напоминают жителям республики, что нужно быть максимально осторожными на улице: даже простое передвижение по городу в период гололедицы может стать причиной травмы. К слову, Татарстан входит в число регионов с повышенной травматичностью.

По словам главного внештатного травматолога-ортопеда Минздрава РТ Сергея Кривошапко, 24% всех травм татарстанцы получают на улице.

Чтобы избежать травм при гололеде, рекомендуется следовать нескольким простым советам:

- выходите на улицу в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

- используйте при возможности специальные насадки на обувь, которые улучшают сцепление;

- выбирайте более безопасный путь, ходите там, где меньше льда, и там, где есть освещение; если обойти лед невозможно, передвигайтесь не спеша на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню;

- руки по возможности должны быть свободны, не в карманах - это увеличивает вероятность травмы при падении; в случае падения старайтесь падать на бок, так как при падении на спину можно травмировать позвоночник и головной мозг;

- во время гололеда держитесь подальше от проезжей части - тормозной путь у автомобилей в холодное время года значительно увеличивается;

- на остановке стойте подальше от проезжей части, чтобы не поскользнуться и не угодить под колеса движущегося транспорта.