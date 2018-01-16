Уважаемые читатели!

Накануне большого юбилея - 100-летия Республики Татарстан, который будем отмечать в 2020 году, редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ дает старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ».

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям и сейчас имеют историческую ценность. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Мы надеемся, что данный проект поможет всесторонне показать исключительно богатую историю нашей республики, все периоды ее развития (Волжская Булгария, Казанское ханство, Казанская губерния, ТАССР, РТ), разные этапы государственности и общности многонационального народа Татарстана, выдающихся и рядовых жителей республики с их семейными реликвиями.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они - самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА.

Офицерский планшет



Полевая сумка (планшет) подполковника Бориса Юльевича Купчика сохранилась в семье в отличном состоянии до наших дней

Сегодня на вопрос, что такое планшет, любой дошкольник ответит, что это электронное устройство, похожее на ноутбук, только без клавиатуры. Но 50 лет назад это слово ассоциировалось исключительно с полевой офицерской сумкой.

Мой прадедушка Борис Юльевич Купчик был участником Гражданской войны 1917 - 1922 годов. Он ушел на фронт юношей. По-видимому, не раз отличался в бою, потому что довольно быстро стал командиром. На свидания к своей возлюбленной Стефании Борис приезжал на роскошном скакуне со сверкающей саблей на боку да еще в сопровождении ординарца. Бравый офицер очаровал свою избранницу, и влюбленные поженились. В 1933 году у них родился сын Эдмонд. Когда началась Великая Отечественная война, Борис Юльевич снова ушел на фронт. На этот раз в танковые войска, где дослужился до звания подполковника. Кожаный офицерский планшет относится именно к этому периоду его жизни. Полевая сумка отлично сохранилась. В специальных кармашках в идеальном состоянии военный компас и небольшой курвиметр - прибор, которым измеряют расстояние по карте.

После войны Борис Юльевич переехал с семьей в Казань, где написал книгу о танках. В мирное время его сумку не забросили на антресоли. Планшет брал с собой в школу внук Сергей. В 70-е годы приходить в класс с настоящим офицерским планшетом было невероятно модно и престижно. Почти так же, как сегодня с электронным гаджетом.

Оксана Болдырева, Казань

Пельменница

Раньше практически в каждой семье пельмени делали вручную. Вот и наша семья собиралась по выходным и начинала готовить пельмени - кто фарш крутил, кто с тестом возился. А потом все вместе лепили пельмени - за раз штук 200 - 300. Руки в тесте, а мы разговариваем, делимся новостями, соревнуемся, кто быстрее. В «счастливый» пельмень вместе с фаршем кладем две-три горошины черного или душистого перца. Готовые пельмешки складываем на противни и выносим на балкон подморозиться. И вот наступает время, когда пельмени летят в кипящую воду в большой кастрюле. Вся семья с нетерпением ждет, когда они всплывут. Все вместе садимся за стол, каждый надеется, что именно ему достанется «счастливый» пельмень. Если «счастье привалило» - загадывай желание! Тогда верили, что оно сбудется...

Эту форму для пельменей за 1 руб. 95 коп. моя бабушка Марья Павловна Тарелкина купила в 90-е годы прошлого столетия в хозяйственном магазине недалеко от дома. Домашние с интересом покрутили новинку в руках. А что? Удобно! Раскатал тесто в пласт, положил на пельменницу, разложил фарш в каждую выемку, накрыл вторым пластом теста, провел скалкой - и готовы сразу 37 пельмешек.

Но вот парадокс! В нашей семье как лепили пельмени вручную, так и продолжают лепить. Лишь однажды я сделала пельмени с ее помощью. Быстро получилось, но как-то без души... Хотя пельменница бабушкина по-прежнему хранится в нашей семье.

Светлана Тарелкина, Казань

Карнавальное платье 1906 года



Наталья Мюфке в костюме «Жемчужина» - Гран-при казанского карнавала - 1906

В Доме-музее академиков Арбузовых хранится карнавальное платье Натальи Ерминингельдовны Мюфке (1879 - 1907), сестры советского химика А.Е.Арбузова. Она была женой и музой выдающегося архитектора Карла Людвиговича Мюфке, украсившего Казань рядом прекрасных зданий: дом Ушковой, художественная школа, западное крыло Казанского университета.

В 1906 году в художественной школе проходил ежегодный городской карнавал. Наталья приняла участие в нем в образе Жемчужины.

Платье было скроено по моде того времени: приталенный силуэт, небольшие рукава-фонарики, слегка расклешенная юбка. Точеная фигурка матери двоих детей была выгодно подчеркнута этим фасоном. Наталья была художницей. Ткань платья - атлас цвета шампанского - была ею вручную расписана на подводную тематику: рыбки, водоросли… Платье было украшено сеткой, сплетенной из мизерных перламутровых ракушек. Они же украшали и длинную тонкую шею Натальи, и прическу. И завершала образ Жемчужины большая двухстворчатая раковина, которая была сделана, скорее всего, из папье-маше. Этот элемент костюма, к сожалению, не сохранился, но мы знаем о нем по фотографии, где Наталья позирует в полном облачении. Костюм Жемчужины на карнавале 1906 года получил первое место. Как оказалось, это был один из последних счастливых дней в семействе Мюфке.

Всего через год молодая жена архитектора умирает от болезни. Безутешный Карл Мюфке пишет: «Я потерял самое дорогое для меня существо. От «жемчужиной раковинки» осталась одна оболочка, а самой моей «жемчужинки» уже больше нет на свете…»

Вскоре один из лучших архитекторов Казани навсегда покинул татарскую столицу, где был так счастлив с молодой женой…

Наталья Кореева и Маргарита Огородникова, сотрудники Дома-музея академиков Арбузовых, Казань.