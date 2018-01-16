В 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня основания ТАССР. В преддверии этой знаменательной даты мы отправились в путешествие по районам нашей республики, чтобы познакомиться с самыми интересными страницами истории Татарстана, увидеть, как татарстанцы живут сегодня, и открыть удивительные места, которые могли бы привлечь туристов со всего мира.

Свое путешествие по Татарстану мы начали с Кукмора («Казанские ведомости» №173 от 23.11.2017). А теперь отправляемся в Сабинский район. В арабском языке слово «саба» означает «утро, заря». Сабы - лесной край. Треть территории района занимают заповедные леса.

От Казанского вокзала на электричке до Шемордана - второго по величине поселка района, ехать 2 часа 15 минут. Время в пути в теплом вагоне пролетело незаметно. На машине эти 130 километров можно проехать быстрее.

От Шемордана до Богатых Сабов 22 километра. Сразу обращаем внимание: красивые добротные дома, замечательные дороги, много уютных скверов, парков, спортивные площадки, хоккейные коробки, катки, уличные тренажеры. Район спортивный!

Еще одна любопытная фишка - у пешеходных переходов возле школ, аптек установлены фигуры девочки-школьницы и пожилого человека с тростью, вырезанные из фанеры. Это напоминание водителям о том, что надо быть внимательнее на дороге.

Сожженное городище

Путешествие по Сабам начали с легендарного Утернясского городища. Расположено оно на высоком мысе, образованном речкой Кала-Тау-Елгасы и оврагом.

- История этого города драматична. После взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году татары, которые не хотели предавать свою веру, покинули Казань. В 1553 году они основали здесь новый город. Население Утернясского городища составляло 20 тысяч человек. Для сравнения: сейчас во всем нашем районе проживает более 31 тысячи человек, - поведала директор краеведческого музея Сабинского района Венера Саитова. - Но город просуществовал недолго. Зимой 1554 года войска Ивана Грозного разгромили и сожгли эту крепость.

Сабинские родники

Стоит у дороги небольшой аккуратный домик. Оказалось, внутри мощно бьющий из-под земли родник. Вода чистая, вкусная.

Сабинский район богат родниками. Они издавна почитаются русскими, татарами, марийцами, чувашами, мордвой и другими народами. Многие источники овеяны легендами и преданиями. Родниковая вода всегда считалась священной, целебной, поэтому к родникам во все времена относились бережно, с особым уважением, их красиво, с любовью обустраивали, каждому роднику давали название.

Родники - настоящая жемчужина Сабов, прогулки к живым источникам могут стать популярным направлением и у туристов, и у паломников, которые путешествуют по святым местам.

Башня Сююмбике есть и в Мингере

Далее наш путь лежал в село Мингер. Я знала, что здесь есть своя башня Сююмбике, и ждала момента, когда ее увижу. Но туманное утро подготовило сюрприз - башня возникла перед глазами внезапно, словно материализовавшись из тумана.

Она была построена совсем недавно и сразу же стала архитектурной достопримечательностью района. Сейчас там располагается гостинично-ресторанный комплекс, офисы. С самой верхней смотровой площадки башни при хорошей погоде открывается потрясающий вид на Мингер, живописные озера, пруды, спортивный комплекс «Дубай». Кстати, в озера и пруды запустили рыбу, так что для любителей порыбачить это идеальное место.

Мингер - родина легендарного актера театра им. Г.Камала Шауката Биктимирова. Здесь чтят память о знаменитом земляке, и в местном музее есть экспонаты, рассказывающие о его жизни и творчестве.

Почему Богатые Сабы называются Богатыми?

Село Богатые Сабы с древней историей. Оно упоминается в историческом народном дастане конца XIV века «Идегей»:

...Наш священный город Булгар.

И ему подчиненный Сувар,

И высоковоротная Казань,

Джуке-Тау над гладью речной

И Сабы в глубине лесной...

Когда местных жителей спрашивают, почему Богатые Сабы называются Богатыми, они отвечают, что их край богат талантливыми и трудолюбивыми людьми. И это правда!

Первое, что необходимо посмотреть в Богатых Сабах, - мечеть. Это памятник культовой архитектуры - редкий образец каменной мечети в стиле классицизма.

Как рассказал Ильдар хазрат, который 25 лет был настоятелем мечети, она возведена в 1841 году на средства казанского купца первой гильдии Абдрашита Юнусова. В 1930 году минарет был снесен, а в здании долгие годы находился кинотеатр, а также центральная библиотека, директором которой был Ильдар хазрат. В 1991 году храм вернули народу. В историческом здании провели реконструкцию, возвели новый минарет, и в 1996 году мечеть снова приняла верующих.

Музей медресе в Сатышево

В селе Сатышево скоро откроется уникальный Музей медресе. В этом здании в конце XIX - начале XX века учились и жили более 300 шакирдов. Так получилось, что мы стали одними из первых посетителей нового, еще не открывшегося музея.

К реставрации исторического здания медресе и созданию экспозиции сотрудники музея подошли очень бережно, с большой любовью. В центре выставочного зала - искусно сделанный макет медресе. Можно заглянуть в дом и увидеть классы, где проходили занятия, жилые комнаты учеников. Перенестись на 100 лет назад и окунуться в атмосферу жизни медресе тех лет помогают интерактивные панели и новейшее экспозиционное оборудование.

В Лесхоз!

После мы направились в поселок Лесхоз.

Здесь нас ждало знакомство с Музеем истории Сабинского лесного хозяйства. Находится музей в доме лесника Третьего лесничества Митрофана Николаевича Ломакина, построенном в 1874 году. В экспозиции собраны материалы по истории этого крупнейшего предприятия района, которое объединяет 6 лесничеств. Его лесной массив площадью 57000 га расположен на территориях 8 районов РТ. Часть экспозиции посвящена Нургали Минниханову - отцу Рустама Минниханова. Нургали Минниханович был директором леспромхоза 30 лет. Сам Рустам Нургалиевич часто приезжает в Лесхоз, чтобы навестить свою маму Васигу Мубараковну.

В поселке очень красивая мечеть. А еще в Лесхозе есть уникальный дендросад, современный спорткомплекс «Нарат» с ледовой площадкой и один из лучших картодромов республики.

Спортивный парк для семейного отдыха

Парк спортивно-культурного отдыха в Богатых Сабах поразил своим размахом и разнообразием спортивных площадок. Здесь есть специальные трассы для скейтинга, роллеров, поле для игры в городки, скалодром, площадки для пляжного футбола и волейбола со специально привезенным белым песком.

Я уже не говорю об уличных тренажерах, дорожках для пешеходных прогулок и велосипедистов, скамейках, фонарях - все сделано так, чтобы людям было комфортно отдыхать всей семьей.

Интересно, что несколько деревьев в парке подстрижены в японском стиле бонсай. Красиво. Необычно. На их фоне туристам непременно захочется сфотографироваться на память.

«Сабантуй» и «Бани мира»

Гордость Сабов - культурно-спортивный комплекс «Сабантуй». Таким огромным современным центром спорта может похвалиться далеко не каждый столичный город. Это и комплекс стендовой стрельбы и спортинга, и скайпарк, и конно-спортивный центр с манежем, просторной чистой конюшней и даже солярием для лошадей. Пока в конюшне 15 красавцев и красавиц, и практически на двери каждого вольера висят награды его обитателя.

А недалеко от «Сабантуя» идет строительство еще одного комплекса для активного семейного отдыха на природе. Переночевать здесь можно будет не только в уютных деревянных избушках, но и в вигваме, юрте. Изюминкой комплекса станет проект «Бани мира». Гости смогут попариться в традиционной русской бане, финской сауне, турецком хамаме, японской бане, познакомиться с банными традициями разных народов. В общем, креативных проектов, которые готовятся к открытию, много. А это значит, что будет много замечательных поводов приехать в Сабы еще не один раз.

Выражаем благодарность заместителю руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ Ильнуру Кутдусову за увлекательное и познавательное путешествие по району.