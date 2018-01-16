Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо дал комментарий после победы над «Йокеритом» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

- Рад тому, что сыграл после продолжительного перерыва. Очень ждал этого матча. Не скажу, что готов на 150%, но чувствую себя уверенно.

- «Ак Барс» проиграл матч в Хельсинки, но сегодня выглядел совсем иначе. Так?

- Мы сегодня играли хорошо против сильной команды. Немного не повезло в конце, когда остались втроем, но в целом игра получилась хорошей, - передает слова Азеведо корреспондент «КВ».