Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев дал комментарий после победы над «Йокеритом» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
- Забить в свой день рождения – особенное ощущение?
- Нет, хотя всегда приятно сделать подарок себе. Спасибо команде за победу.
- Последние 5 минут сильно волновались?
- Не знаю, насколько обоснованными были удаления. Впервые такое вижу – остается играть 5 минут – два удаления подряд. Пропустили, да, но паники не было. Отыграли до конца, отсюда и результат.
- Часто приходилось играть в дни рождения?
- Бывало.
- Часто забивали?
- Забивал, но точно не помню. Раза 3-4.
- Это самый красивый гол в карьере?
- Нет.
- ТОП-3?
- Нет. ТОП-5 в день рождения, - передает слова Галиева корреспондент «КВ».
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