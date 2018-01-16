Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев дал комментарий после победы над «Йокеритом» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

- Забить в свой день рождения – особенное ощущение?

- Нет, хотя всегда приятно сделать подарок себе. Спасибо команде за победу.

- Последние 5 минут сильно волновались?

- Не знаю, насколько обоснованными были удаления. Впервые такое вижу – остается играть 5 минут – два удаления подряд. Пропустили, да, но паники не было. Отыграли до конца, отсюда и результат.

- Часто приходилось играть в дни рождения?

- Бывало.

- Часто забивали?

- Забивал, но точно не помню. Раза 3-4.

- Это самый красивый гол в карьере?

- Нет.

- ТОП-3?

- Нет. ТОП-5 в день рождения, - передает слова Галиева корреспондент «КВ».