18 марта в России пройдут выборы Президента РФ. Что делать тем, кто в этот день будет находиться далеко от своего избирательного участка - в другом городе, не в своем регионе?



Если гражданин в день выборов будет находиться не по месту жительства, то ему нужно заранее подать заявление на включение в список избирателей по тому адресу, где он фактически будет 18 марта.

Заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения жители Татарстана смогут подать в МФЦ или на портале госуслуг РФ с 31 января по 12 марта.

Подать заявление на портале госуслуг можно благодаря учетной записи. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - это универсальный пароль, который можно использовать для получения госуслуг в электронном виде. Завести «личный кабинет» ЕСИА можно в любом МФЦ.