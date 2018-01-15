Если гражданин в день выборов будет находиться не по месту жительства, то ему нужно заранее подать заявление на включение в список избирателей по тому адресу, где он фактически будет 18 марта. 

Заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения жители Татарстана смогут подать в МФЦ или на портале госуслуг РФ с 31 января по 12 марта. 

Подать заявление на портале госуслуг можно благодаря учетной записи. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - это универсальный пароль, который можно использовать для получения госуслуг в электронном виде. Завести «личный кабинет» ЕСИА можно в любом МФЦ.