Уже в этом году казанские автомобилисты могут столкнуться с новыми знаками на городских улицах. Для чего они нужны и как облегчат жизнь участников дорожного движения? В нововведениях разобрался корреспондент «КВ».

Для чего это нужно?

Международная унификация дорожных знаков началась с подписания Конвенции о дорожных знаках и сигналах в 1968 году. К этому договору присоединился и СССР. После чего на дорогах страны появилось 126 знаков (до преобразований их было 78) и табличек, которые делились на четыре группы. А с 1 января 1980 года, аккурат к Олимпийским играм в СССР, вступил в силу ГОСТ 10807-78, который включал в себя почти все известные нам сегодня дорожные знаки.

Периодически государственные стандарты дополняются новыми знаками, но глобального обновления за почти 40 лет так и не произошло. При этом жизнь транспортной системы страны не стоит на месте. Поэтому в конце 2017 года приказом

Росстандарта была утверждена маленькая революция в сфере дорожных знаков. Появился предварительный национальный стандарт РФ 247-2017. За сухой аббревиатурой скрывается более 50 новинок. Данный стандарт (подчеркнем еще раз - экспериментальный) призван не только облегчить жизнь участникам дорожного движения, но и сделать притягательным пейзаж городского пространства.

Что изменится?

Разработчики стандарта предложили новый шрифт ALS Direct, который состоит из цифр, латиницы и кириллицы. Визуально шрифт мало отличается от того, что используется на табличках сейчас, но даже на бумаге глаз воспринимает его легче. Не менее значимым нововведением станут новые типоразмеры знаков. Сейчас из-за своих габаритов информационные указатели могут перекрывать друг друга, а зачастую и создавать неэстетичное нагромождение на городских улицах. В одном из типоразмеров разработчики предложили уменьшить габариты некоторых дорожных указателей почти в три раза. Их могут устанавливать, например, в историческом центре города. В качестве пилотного проекта такие знаки уже появились на некоторых московских улицах. Практика показала, что на скорости до 60 км/ч водитель способен без проблем считывать информацию.

Появится и знак, запрещающий въезд на перекресток, если на нем затор. Данная норма существует в ПДД, и выезд карается штрафом в 1000 рублей. Кроме того, с осени 2016 года экспериментальная желтая «вафельная» разметка, запрещающая въезд при заторе, появилась в ряде городов. Так что знак станет еще одним полезным напоминанием автомобилистам.

Настоящим трендом возможной реформы станет объединение разной информации на одном дорожном знаке. Это видно из предложений разработчиков по совершенствованию знаков, которые обозначают парковку. Например, указатель платной парковки стилизован под международный символ рубля. То есть новый стандарт предлагает практически отказаться от информационных табличек. В результате на 11 знаках рядом с буквой Р создатели удачно разместили количество машиномест, способ постановки автомобиля (например, «елочка»), обозначили места с возможностью зарядки электромобилей.

Предложено расширить количество знаков, указывающих направление движения. Судя по стандарту, они будут информировать о допустимых маневрах на полосе, подсказывать о приоритете при окончании полосы, расширении проезжей части и так далее.

Не забыл стандарт и об общественном транспорте - ему отдан больший приоритет. К таковым относится знак «Выделенная полоса для трамваев». Сейчас согласно ПДД водитель может двигаться по трамвайным путям, которые на одном уровне с автодорогой, а также совершать маневры. Новый знак права автомобилистов значительно урезает. Предупреждать водителей будут и о маневрах остального общественного транспорта (например, о разворотах).

Включен в стандарт и знак, который прошел успешные испытания в нескольких российских городах, - «Уступи всем, и можно направо». Он может появиться на светофорах в местах с низким трафиком. Знак разрешает водителю повернуть направо на красный сигнал светофора, если это не мешает остальным участникам движения.

Не забыли о пешеходах

В некоторых российских городах в тестовом режиме запустили диагональные пешеходные переходы. Это послужило поводом к созданию соответствующего информационного знака, где от изображения человека отходят по диагонали стрелки. Появится и знак, который объединяет велосипедную и пешеходную зоны. В такой зоне запрещено движение автомобилей, а вот для велосипедистов и пешеходов благодать. Отметим, в 2014 году появился знак «Велопешеходная дорожка», так что появление знака особой зоны будет еще одним подспорьем в развитии комфортной городской среды.

Вспомнили разработчики и о глухих пешеходах. Напомним, городская среда сейчас максимально адаптируется для слепых людей. Помимо знаков переходы оборудуются звуковыми сигналами, тактильными плитами. По новому стандарту предупреждающий знак появится и на переходах, которыми часто пользуются глухие пешеходы.

Интересным нововведением может стать совмещенный знак автобусной остановки и указателя маршрутов. В ночное время суток его рекомендовано оборудовать подсветкой. С точки зрения практичности задумка хорошая. На знаке будет размещена информация о номерах, маршрутах и интервалах движения общественного транспорта. Однако даже сейчас в Казани на ряде остановок список транспорта приходится размещать на двух табличках. Не создаст ли это на новых знаках пресловутую громоздкость?