Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над «Йокеритом» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

- Игра была очень хорошая по содержанию. Рад, что ребята сыграли грамотно в атаке и обороне.

- Данис Зарипов не забивает 5 матчей кряду, как вы это оцениваете?

- А что я должен оценивать? Я думаю, что ему нужно время, чтобы набрать форму.

- Как его здоровье, что случилось после первого периода?

- У него небольшая травма.

- Как сказалась недельная пауза на команде?

- У нас была возможность немножко вздохнуть и поработать, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».