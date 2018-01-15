Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над «Йокеритом» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
- Игра была очень хорошая по содержанию. Рад, что ребята сыграли грамотно в атаке и обороне.
- Данис Зарипов не забивает 5 матчей кряду, как вы это оцениваете?
- А что я должен оценивать? Я думаю, что ему нужно время, чтобы набрать форму.
- Как его здоровье, что случилось после первого периода?
- У него небольшая травма.
- Как сказалась недельная пауза на команде?
- У нас была возможность немножко вздохнуть и поработать, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».
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