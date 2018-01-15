Экс-футболист сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2005 года в 37 лет объявил о завершении карьеры игрока.

Последним клубом в карьере Рональдиньо стал бразильский «Флуминесе». За свою карьеру Рональдиньо выступал также за бразильские клубы «Фламенго», «Гермио» и «Атлетико Минейро», а также за французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».

Рональдиньо выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат и суперкубок Испании, чемпионат Италии. В 2005-м году он признавался лучшим игроком мира, став обладателем «Золотого мяча».