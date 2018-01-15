Сразу же скажем – гостьи прибыли в Казань без главного тренера Николая Карполя и ряда ведущих игроков. Но это проблемы уральского клуба. А описывать подобные матчи глупо и бессмысленно. Казанские волейболистки, не встретив сопротивления, профессионально отнеслись к своим обязанностям, и результат не замедлил сказаться.