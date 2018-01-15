Казанцы, встречаясь впервые в новом году на домашней арене, с финскими «клоунами» (третья команда «Запада») повели себя негостеприимно - 2:1(1:0, 1:0, 0:1).

Еще на утренней раскатке перед матчем против финского «Йокерита» стал ясно, что «Ак Барс» по составе опять «в минусе»: в заявку на матч не попали Дамир Мусин, Александр Свитов и Никита Язьков. Последний вообще уехал на медосмотр в Германию – на тренировке он повредил плечо, и травма оказалась серьезной.

Кстати сказать: на утренней раскатке перед матчем не было и Зинэтулы Билялетдинова – он прихворнул, но к матчу вновь стоял на «тренерском мостике».

Начали хозяева бодро, словно бы соскучившись по своим болельщикам – почти месяц не играл «Ак Барс» на «Татнефть-Арене».

И вскоре праздновали успех, приведя в восторг трибуны: Станислав Галиев, едва войдя в зону соперника по флангу, сделал паузу, и бросил точно в верхний угол – 1:0 на исходе 8-й минуты матча. Так Галиев поздравил себя с 26-летием, а помогли ему в этом Марков и Зарипов.

Кстати будет отметить: казанцы дважды в первом периоде удалялись, но финны играли в большинстве недостаточно агрессивно.

Второй тайм продолжался опять же при территориальном преимуществе «Ак Барса». И вот на 24-й минуте состоялся первый гол Бурмистрова в нынешнем сезоне – Александр откликнулся на передачу Антона Глинкина и мастерски одним движением обработал шайбу – еще один балл за результативность заработал Роб Клинкхаммер – 2:0. Неплохая «тренировка» для игрока олимпийской сборной Канады.

Финны же продолжали играть излишне прагматично. Правда, одну шайбу в ворота Гарипова они все же затолкали, но видепросмотр много времени у судей не занял – шайба слишком ацентировано добавлялась в ворота хозяев игроком «Йокерита» коньком – нет гола.

Третий период «Йокерит» наконец-то заиграл поактивнее, но «барсы» уже были к этому готовы и, плотно следя за соперником, грамотно «сушили» игру. И чем опаснее становились атаки финнов (две штанги), тем более уверенно чувствовал себя в рамке ворот Эмиль Гарипов.

Одну шайбу финны отыграли, но не более – 2:1!