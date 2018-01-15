Как сообщает пресс-служба МВД РТ, за время проведения этой благотворительной акции более 11 тысяч детей республики получили подарки, подготовленные сотрудниками органов внутренних дел Татарстана.

Мероприятия акции проводились с 20 декабря по 15 января. За это время полицейские посетили более 4 тысяч семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, сотрудники полиции устраивали праздничные представления в детских домах, интернатах, медицинских учреждениях, учебных заведениях и приютах для детей с девиантным поведением.

Все дети, к которым приходили полицейский Дед Мороз и Снегурочка, получали не только традиционные сладкие подарки, но и спортивный инвентарь, канцтовары, игрушки. Особо нуждающимся полицейские помогли приобрести бытовую технику, вещи и то необходимое, что семья не могла приобрести на собственные средства.

Постарались сотрудники МВД Татарстана разнообразить и досуг несовершеннолетних, находящихся у них на контроле. Так, в Набережных Челнах подростки смогли познакомиться с работой питомника кинологической службы, казанские ребята смогли посетить музеи Государственного историко-архитектурного и художественного заповедника «Казанский Кремль», который на протяжении последних лет активно поддерживает акцию «Полицейский Дед Мороз». Кроме того, благодаря членам Общественного совета при МВД Татарстана дети из малообеспеченных и многодетных семей побывали на новогодней постановке «Морозко» в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля и спектакле «Операция »Ух!«, или Каникулы Деда Мороза», подготовленном театром «Изумрудный город».

Для одних приход полицейского Деда Мороза и Снегурочки становился неожиданностью, другие ждали его с нетерпением. Как признавались родители и дети, приход полицейских в необычной для себя роли помогал установить более доверительные отношения, а многих заставлял всерьез задуматься о своем исправлении.

Акция «Полицейский Дед Мороз» завершилась, но полицейские продолжат помогать своим подопечным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А в декабре 2018 года они сменят свою форму на костюмы сказочных героев и с новым мешком подарков обязательно навестят тех, кто их с нетерпением ждет и верит в чудо.