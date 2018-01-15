В столице Татарстана в этом году планируют подготовить 6 купелей для проведения религиозного обряда на Крещение Господне. Согласно православному календарю отмечать этот духовный праздник верующие будут 19 января.

На аппаратном совещании в мэрии сообщили о местах, где будут освященные купели: на озере Комсомольском в поселке Дербышки, две иордани на озере Верхний Кабан - напротив дома №54 по улице Борисовской и рядом с кафе «Сокол», на Казанке рядом с храмом-памятником в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя, на Волге в поселке Красная Горка возле храма Николая Чудотворца, а также в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в жилом массиве Савиново.

Традиционно у купели будут дежурить представители городских служб гражданской защиты населения, скорой медицинской помощи, полиции для обеспечения безопасности казанцев. Освящение воды в купелях проведут с 11 до 12 часов дня.

