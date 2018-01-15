Нападающий «Ак Барса» дал большое интервью корреспонденту «Казанских ведомостей», в котором рассказал о своей карьере.

- Согласно статистике вы один из лидеров «Ак Барса» по числу силовых приемов. Это собственный стиль игры?

- Я никогда не отличался сверхрезультативностью. Всегда старался играть за счет самоотдачи, самоотверженности. Мы много играем в меньшинстве, нужна борьба. Наверное, по-другому я и не умею играть (Улыбается.).

- В игре вы чаще стремитесь забить сами или отдать пас партнеру?

- Никогда не гнался за личной статистикой. Стараюсь отдать пас, даже если есть возможность бросить. Наверное, это моя проблема. Мне часто говорят, что в определенных эпизодах стоит бросать самому, а не усложнять игру передачами. Так что это, вероятно, мой минус.

- Какая шайба для вас самая памятная?

- Та, которую я забил в ворота «Сибири». Это был сезон, когда меня обменяли в «Ак Барс». Финал конференции, полные трибуны «Татнефть-арены», и я забиваю решающую шайбу в овертайме. В результате «Ак Барс» побеждает в серии и выходит в финал Кубка Гагарина. Незабываемые ощущения!

Полное интервью с Михаилом Глуховым читайте в завтрашнем номере «Казанских ведомостей».