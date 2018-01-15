В результате его задержали росгвардейцы.

39-летний мужчина, который угрожал ножом гражданской жене, задержан в Казани, сообщает пресс-служба Росгвардии по Татарстану. Сотрудники УВО отправились по сигналу сработавшей сигнализации в магазин на ул. Шаляпина. Как удалось выяснить, мужчина поссорился с гражданской женой и стал угрожать ножом. Причиной конфликта стала прописка в квартире. Росгвардейцам удалось задержать нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».