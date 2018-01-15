18 января на 25 доме по ул. Островского будет открыта мемориальная доска казанскому благотворителю, купцу, меценату Якову Шамову. Об этом сообщает информационный центр Дома дружбы народов РТ. Дата выбрана не случайно – 110 лет назад Шамов выступил на заседании Казанской городской Думы и выразил желание построить здание больницы. Она была открыта в 1910 году.