Открытие приурочено к 110-летию со дня выступления купца на заседании Казанской городской Думы, где он выразил желание построить больницу.

18 января на 25 доме по ул. Островского будет открыта мемориальная доска казанскому благотворителю, купцу, меценату Якову Шамову. Об этом сообщает информационный центр Дома дружбы народов РТ. Дата выбрана не случайно – 110 лет назад Шамов выступил на заседании Казанской городской Думы и выразил желание построить здание больницы. Она была открыта в 1910 году.