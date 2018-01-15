Баскетболисты казанского УНИКСа на своем паркете в рамках Кубка Европы встречались с итальянским клубом «Реджо Эмилия» и уступили в самой концовке – 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16).

По ходу матча у УНИКСа выявились проблемы, которые видны в последних матчах – явно «подсела физика» у возрастных лидеров. Понкрашов, Колом, Ласме и Смит явно не похожи на себя тех, что переигрывали соперника в начале сезона.

Этим поражением УНИКС явно подпортил себе положение – предстоящие выездные матчи в рамках Кубка Европы против «Реджо Эмилия» и «АСВЕЛа», случись и в них поражения, могут поставить крест на дальнейшем участии в турнире.