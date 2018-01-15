По ходу матча у УНИКСа выявились проблемы, которые видны в последних матчах – явно «подсела физика»  у возрастных лидеров.  Понкрашов, Колом, Ласме и Смит явно не похожи на себя тех, что переигрывали соперника в начале сезона.
Этим поражением УНИКС явно подпортил себе положение – предстоящие выездные матчи в рамках Кубка Европы против «Реджо Эмилия» и «АСВЕЛа», случись и в них поражения, могут поставить крест на дальнейшем участии в турнире.