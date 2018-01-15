Полицейские Казани устанавливают потерпевших от мошеннических действий лжецелителя. Пообещав избавить от болезней, аферист похитил у местной пенсионерки деньги и имущество.

В начале января в полицию обратилась 77-летняя жительница города и сообщила о совершенном преступлении. По ее словам, неизвестный обманом похитил у нее сбережения и золотые изделия на сумму свыше 28 тыс. рублей.

Полицейские установили, что днем в подъезде жилого дома к потерпевшей подошел неизвестный мужчина и поинтересовался ее здоровьем. Пенсионерка пожаловалась на плохое самочувствие и недомогание. Тогда злоумышленник предложил помощь в исцелении. Для совершения ритуала женщина пригласила незнакомца в квартиру. За свои услуги лжецелитель попросил денежное вознаграждение. Пенсионерка отдала мошеннику 4 тыс. рублей. Пока хозяйка квартиры ненадолго отлучилась на кухню, злоумышленник похитил шкатулку с драгоценностями и поспешил уйти. Позже женщина обнаружила пропажу имущества и обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска городского отдела полиции «Ямашевский» установили личность подозреваемого и задержали его на съемной квартире в Ново-Савиновском районе Казани. Им оказался 56-летний житель ближнего зарубежья. Мужчина сознался в содеянном. В ходе проведенного обыска оперативники изъяли у него похищенные украшения. Кроме этого, за нарушение миграционного законодательства подозреваемый привлечен к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ

(«Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Сейчас мужчина находится в одном из следственных изоляторов города. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от подобных мошеннических действий, с просьбой сообщить об этом в дежурную часть Управления МВД России по г. Казани по телефону 29-14-821.