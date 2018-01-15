Татарстанские спортсмены завоевали призовые места на чемпионате ПФО по настольному теннису среди мужчин и женщин на турнире в Казани.

«Золото» в одиночном разряде у женщин завоевала Антонина Савельева, «серебро» в одиночном разряде у мужчин завоевал Данила Травин, а «бронзу» в той же категории – Александр Винокуров.

Также третье место в женских командных соревнованиях завоевал сборная Татарстана.

Таким образом, женская сборная РТ завоевала право на участие в лично-командном чемпионате России, который пройдет в этом году в Пензе.