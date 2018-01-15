В 2018 году в Казани стартует масштабная работа в рамках реализации Государственной программы по формированию современной городской среды РТ на 2018 - 2022 годы.



«Первая рабочая неделя порадовала нас новостью о Госпрограмме формирования современной городской среды на территории Республики Татарстан на 2018 - 2022 годы. Те проекты по обустройству набережных, парков, скверов, которые проходили под патронажем нашего Президента, сегодня выливаются, можно сказать, в пятилетку благоустройства. Нам предстоит большая работа и в этом направлении», - заявил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе традиционного «делового понедельника».

Государственная программа, разработанная Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, направлена на формирование единых подходов и ключевых приоритетов формирования современной городской среды, проведение благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями, создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в процесс благоустройства. Документ направлен на реализацию в Татарстане приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2018 году запланировано обустройство 26 парков, 17 пляжей, 6 улиц, 3 скверов, 3 бульваров и одной площади, сообщается на официальном портале мэрии Казани.

Также 2018 год будет ознаменован проведением выборов Президента РФ и чемпионата мира по футболу. «Сверхнасыщенный год предстоит, очень ответственный. Два мегасобытия, которые потребуют от нас большой организационной, профессиональной работы», - сказал мэр.