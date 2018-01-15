Совещание по проблемам оформления земель под объектами водоснабжения и площадками ТБО в садоводческих обществах состоялось в конце минувшего года в Управлении Росреестра по Республике Татарстан.



В мероприятии приняли участие представители Управления Росреестра по РТ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерства земельных и имущественных отношений РТ, ГКУ «Фонд газификации РТ», РГУП «БТИ», исполнительных комитетов и садоводческих товариществ Лаишевского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Тукаевского муниципальных районов и другие, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

В настоящее время в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ» на территории республики реализуется подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования», предусматривающая и развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В частности, в 2017 году были проведены работы по капитальному ремонту систем водоснабжения технической водой и площадок по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском, Тукаевском районах, а также в Казани. Работы планируется продолжить и в 2018 году.

Однако, как отметил на совещании заказчик работ - представители Фонда газификации РТ, многие садоводческие объединения не готовы участвовать в данной программе, так как не могут представить в полном объеме правоустанавливающие документы на объекты, требующие капитального ремонта. По каким причинам это происходит, разбирались на совещании.

Представители Росреестра Татарстана разъяснили садоводам, что в силу положений статьи 51 Градостроительного кодекса РФ буровые скважины являются объектами, на строительство которых не требуется получения разрешения. Осуществление государственной регистрации прав на подобные объекты возможно на основании правоустанавливающих документов на земельный участок, свидетельствующих о предоставлении данного участка садоводческому товариществу, и подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства технического плана.

Правоустанавливающими документами на земельный участок могут являться как государственные акты, свидетельствующие об отводе общей площади садоводческому товариществу, так и документы, подтверждающие отвод садоводческому товариществу земель общего пользования. В отношении указанного земельного участка должен быть осуществлен государственный кадастровый учет. Отдельного межевания земельного участка непосредственно под размещение буровой скважины не требуется.

Чтобы помочь садоводам при формировании пакета документов на земельные участки для последующего осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, участниками совещания было принято решение рассмотреть возможность подготовки типовых проектов, подготовленных с учетом технических характеристик, для оформления технических планов.

В связи с тем, что действующим законодательством не допускается размещение площадок для ТБО на землях сельскохозяйственного назначения (а садоводческие товарищества размещаются как раз на землях сельхозназначения), Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ было рекомендовано организовать рабочее совещание с участием заинтересованных сторон по рассмотрению вопроса о возможности изменения наименования объекта, капитальный ремонт которого финансируется за счет бюджетных средств.