Головное здание городской поликлиники №3, расположенное по ул. Рыбацкой, 2 в казанском поселке Мирном, было капитально отремонтировано в 2017 году по республиканской программе. Вчера обновленные кабинеты осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. Он также пообщался с врачами и пациентами.

Поликлиника расположена в здании площадью 2,8 тыс. кв. м 2002 года постройки. В ходе капитального ремонта здесь заменили оконные и дверные блоки, обновили кровлю здания, коммуникации, системы электроснабжения и вентиляции, полы, провели внутреннюю отделку помещений, сообщает пресс-служба мэрии Казани. При этом в ходе работ ряд помещений был доведен по площади до нормативного состояния. Снаружи здание было утеплено и облицовано керамогранитом.

Главный врач поликлиники №3 Ирик Билалов рассказал мэру, что поликлиника рассчитана на 280 посещений в смену. Помимо основного корпуса у поликлиники есть филиалы: по ул. Актайской, 1 и по ул. Южно-Промышленной, 3, а также офис врача общей практики в поселке Петровском (ул. Свободы, 7), который обслуживает более 1,1 тысячи человек. На этих объектах также был проведен капитальный ремонт.

Еще один офис врача общей практики на два участка расположен по ул. Пожарной, 28 в поселке Борисково. Здесь, по словам главврача, планируется построить новое модульное здание. Кроме того, в состав городской поликлиники №3 входит женская консультация №6 по ул. Даурской, 16а - в здании 1973 года постройки капремонт предусмотрен в этом году.

Поликлиника обслуживает жителей Приволжского района Казани и частично Лаишевского района республики - всего около 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч человек - на ул. Рыбацкой, 2.

Стоит отметить, что согласно постановлению Кабинета министров РТ городская поликлиника №3 присоединяется к клинике медицинского университета Казани. Как пояснил главврач поликлиники Ирик Билалов, благодаря реорганизации появится возможность, в частности, направлять пациентов в капитально отремонтированную горбольницу №5 по ул. Шарифа Камала, где созданы условия для проведения диагностических исследований, работает стационар.

В ходе осмотра поликлиники мэру показали терминалы для записи к врачам и аппарат для измерения давления, расположенные в холле, регистратуру и гардероб, рассказали, каким образом организована логистика. Ильсур Метшин осмотрел картотеку и кабинет врача-терапевта.

Градоначальник пообщался с пациентами, которые отметили положительные изменения, произошедшие в поликлинике после капремонта, в частности, по их словам, в здании стало просторнее и светлее. Они также отметили доброжелательность персонала.

К слову, в обновленной поликлинике активно внедряются республиканские стандарты «дружелюбной» поликлиники, призванные повысить качество обслуживания населения и доступность жителям города медицинской помощи. Например, на 2-м и 3-м этажах есть посты медсестер, где пациенты могут проконсультироваться по тем или иным вопросам, не требующим посещения врача.

Ильсур Метшин поинтересовался у главврача наличием узких специалистов. По словам Ирика Билалова, в медучреждении работают все необходимые специалисты: невролог, кардиолог, хирург, онколог, окулист, ЛОР, пульмонолог, уролог, травматолог. Большинство специалистов принимают на Рыбацкой, 2, часть из них по утвержденному графику выезжают в филиалы поликлиники.

Стоит отметить, что в 2015 году благодаря программе грантовой поддержки на улучшение жилищных условий в поликлинику было привлечено три врача-специалиста: хирург, эндокринолог, невролог. Так, невролог Алсу Субаева переехала в Казань из Ульяновской области. По программе, которая предусматривает выделение гранта размером 500 тысяч рублей, молодой специалист получила квартиру по соципотеке в жилом комплексе «Салават Купере».

В 2017 году еще три врача - участковых терапевта прошли конкурсный отбор на грант. Главврач обратил внимание на то, что всего в прошлом году на работу в поликлинику были приняты пять участковых терапевтов, благодаря чему вопрос обеспеченности врачами первичного звена закрыт.

В осмотре капитально отремонтированной поликлиники приняли участие заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев, главный врач клиники медицинского университета Ильнур Шарафутдинов.