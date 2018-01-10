Седьмое расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан состоялось 15 января в Казани.

В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В зале, где проходило заседание, присутствовали около 280 приглашенных предпринимателей, а также депутаты Государственного Совета РТ, представители министерств и ведомств, журналисты - всего более 400 человек.

Было объявлено, что предыдущее заседание совета прошло три месяца назад, в октябре 2017 года.

С презентацией проекта «Набат» выступил общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи. Он, в частности, сообщил, что после пилотной апробации проект первым запускается в Татарстане. Идея реализовать проект «Набат» возникла в 2012 году. Это мобильное приложение, через которое предприниматели могут регистрировать свои обращения по любым вопросам бизнеса и рассчитывать на помощь со стороны Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Обращение в любом случае направляется омбудсмену, - сказал Александр Хуруджи. - Если случай выходит за рамки работы омбудсмена, то человек все равно получит первую помощь».

В ходе заседания состоялись презентации проектных групп совета, в том числе такие, как минимизация рисков при оформлении декларации соответствия на продукцию, порядок платы за негативное воздействие на окружающую среду, совершенствование порядка рассмотрения жалоб органами жилищного надзора, организация безопасной перевозки детей, уточнение требований при переоформлении лицензий на обращение с отходами, оптимизация требований к экологической отчетности бизнеса и др.

Ранее представители проектных групп на протяжении нескольких месяцев прорабатывали возможные решения вопросов - в формате регулярных встреч и поэтапных обсуждений вариантов.

«С каждым разом задачи, которые мы пытаемся решить, становятся все более сложными. Тем не менее, я думаю, такое обсуждение позволяет нам находить решения или формулировать вопросы и выходить на федеральный уровень», - отметил Рустам Минниханов.

По его словам, сегодня представители власти и бизнеса нацелены на то, чтобы изменить ситуацию. «Процесс этот не такой быстрый, и, я думаю, он никогда не завершится. Все время будут возникать какие-то вопросы. Мы к этому должны быть готовы», - сказал Рустам Минниханов.

Использование проектного подхода в решении системных проблем предпринимательства, снижение административных барьеров для бизнеса и создание оптимальных условий - приоритетные задачи, обозначенные Президентом России. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что задача регионов - сформировать комфортную среду для развития предпринимательства, улучшить деловой климат, применяя системный подход.

Рустам Минниханов поблагодарил коллег за подготовленные и проработанные вопросы. У нас много проблем, связанных с экологической темой, с переработкой отходов, вопросов в сфере ЖКХ, констатировал он. Надо иметь обратную связь, чтобы оперативно реагировать на эти проблемы и решать их.

Что касается поднятой в ходе заседания проблемы, связанной с организацией безопасной перевозки детей, то, по словам Рустама Минниханова, этот вопрос должен быть оформлен надлежащим образом.

В ходе заседания Рустаму Минниханову сообщили, что сейчас процедура согласования детских перевозок занимает много времени, является громоздкой. О проблеме рассказала генеральный директор ООО «Туристско-информационный центр Казани» Наталья Абрамович. По ее словам, легальные перевозчики, которые не хотят нарушать требования закона, не могут работать со школьными туристическими группами, тем временем туристические компании заявляют о значительном спаде посещения детьми ключевых объектов. В рамках деятельности проектной группы Госкомитет РТ по туризму разработал проект постановления Кабинета министров Татарстана - организовать параллельное согласование перевозок детей через электронный документооборот в течение одного рабочего дня.

Рустам Минниханов поддержал это предложение. «Необходимо сделать один жесткий регламент. Главное, чтобы техническое средство соответствовало всем требованиям, водитель соответствовал требованиям, были сопровождающие», - сказал Президент РТ.

В завершение Рустам Минниханов пожелал всем успешной работы и призвал предпринимателей на следующем заседании также задавать вопросы, которые их беспокоят.

Совет по предпринимательству при Президенте РТ - это площадка для взаимодействия предпринимателей с органами власти, на которой представители бизнеса предлагают идеи, инициативы, актуальные вопросы для решения и реализации.

Предприниматели выступают инициаторами проектов по улучшению предпринимательской среды, снижению чрезмерных бюрократических процедур, сообщает пресс-служба Президента РТ.

С момента основания в 2015 году совет сформировал более 70 проектных групп, вовлек в работу более 3 тысяч предпринимателей и свыше 250 представителей органов власти от всех министерств, ведомств региона.