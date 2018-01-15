Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве в рамках IX Гайдаровского форума принял участие в открытом диалоге «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления».



В ходе обсуждения эксперты озвучили свои замечания и предложения относительно улучшения эффективности функционирования системы

госуправления, сообщает пресс-служба Президента РТ. В частности, обменялись мнениями относительно оценок деятельности государственного служащего и необходимости замены системы его материального поощрения.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, эффективность государственного управления строится на двух основах. Первая - функциональная эффективность (целеполагание), а вторая - операционная эффективность (деятельность по реализации задач).

«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Самое главное - выстроить систему управления. Бюджетные расходы - это следствие эффективности государственного управления», - добавил глава Минфина России.

В ходе своего выступления Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил не вносить коррективы в регулирование полномочий между федеральным центром и регионами. «Моя просьба - пять лет не трогайте ничего... И я буду понимать, сколько доходов мы заработаем», - отметил он.

Рустам Минниханов напомнил, что в прошлом году были внесены изменения в федеральном законодательстве, в результате которых в федеральный бюджет был передан 1% норматива зачисления налога на прибыль. Он также отметил, что в качестве поощрения за хорошую работу передовым субъектам страны перечислили определенные суммы. «Понятно, у каждого свои интересы. На месте Антона Силуанова я бы так же сделал. Я тоже работал министром финансов Татарстана, поэтому понимаю его состояние», - добавил Рустам Минниханов, но обратил внимание, что должна быть мотивация роста, создания рабочих мест, повышения эффективности работы предприятий.

Что касается работы регионов в рамках переданных полномочий, то Президент Татарстана попросил больше им доверять. «Трудно из Москвы управлять такой огромной страной. У вас есть регионы. А если этот руководитель субъекта не подходит под задачи, меняйте его», - заключил Рустам Минниханов.

В рамках рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов принял также участие в деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здоровья». Ведущие эксперты со всего мира рассмотрели вопросы формирования и развития человеческого капитала, привлечения частных инвестиций в сферу общественного здоровья, совершенствования инфраструктуры медицины.