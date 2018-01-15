Несколько объектов в историческом центре Казани посетил на этой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов. В основном это были объекты туристической инфраструктуры.

Первым стал объект культурного наследия регионального значения «Аптека, XIX век», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Аптека на бывшей Большой Проломной улице (ныне угол улиц Университетская и Баумана) известна в Казани с середины XIX века: в доме поселился Иоганн Бренинг. Аптека Иоганна Бренинга на протяжении многих лет считалась лучшей в Казани. После революции 1917 года она стала государственной и продолжала работать. Часы на фасаде здания исправно ходили вплоть до 2012 года. Первый этап реставрационных работ в здании начался в 2012 году. Спустя пять лет - с сентября 2017 года - аптека снова начала работу, стали ходить и часы на ее фасаде. Внутри воссоздан интерьер прошлой эпохи, размещены информационные стенды об истории заведения.

Следующим стал осмотр места строительства объекта по улице Парижской Коммуны, 16. Здесь на земельном участке площадью 753 кв. м компания - собственник участка намерена реконструировать здание. Рустам Минниханов ознакомился с представленным проектом и одобрил его.

Далее Рустам Минниханов и сопровождавшие его лица посетили Музей чак-чака. Этот частный музей открыт в сентябре 2014 года. Здание находится в собственности Республики Татарстан и является объектом культурного наследия («Дом купца Бигаева»). В музее воссоздан быт татарского купеческого дома конца XIX - начала XX века на основе подлинных фотографий интерьеров татарских домов.

На ул. Каюма Насыри, 5а Рустаму Минниханову представили проект «Дом национальной кулинарии» - предполагается, что это будет комплекс зданий. Одно из них - воссозданный объект культурного наследия (утраченный памятник истории и культуры по ул. Марджани, 10 «Дом Бикмухаметова, 1883 г.»), второе - вновь возводимое здание. «Дом национальной кулинарии» будет включать в себя ресторан, кофейню, где часть блюд станет готовиться в дровяной печи. Предполагается, что там будет организована и торговля национальными деликатесами.

Следующим стал Дом-музей Шигабутдина Марджани на ул. Каюма Насыри. Дом построен в 1858 году для татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани. В 1863 году он восстановлен после пожара по проекту архитектора П.И.Романова.

Марджани жил в этом доме и скончался в 1889 году. В 2012 - 2013 годах после расселения жильцов по программе ликвидации ветхого жилья дом был реконструирован. В октябре 2017 года он передан по договору безвозмездного пользования Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации для организации в нем галерейного пространства им. Ш.Марджани.

Для Рустама Минниханова провели экскурсию по Дому-музею Марджани. В частности, здесь вывешены шамаили ручной работы, намазлык уникальной татарской тамбурной вышивки, собрана коллекция татарской фотографии и др. Президент РТ отметил, что Дом-музей Марджани - это своего рода лицо Казани, лицо татарской нации, так как здесь представлен быт татарской просвещенной элиты 19-го века.

Затем гости осмотрели недавно открывшийся музей Старо-Татарской слободы «Татар Бистэсе» на ул. Каюма Насыри. Кроме того, префектурой Старо-Татарской слободы и студентами КГАСУ было представлено эскизное предложение развития улицы

Каюма Насыри с усилением туристической навигации, появлением малых архитектурных форм. Рустам Минниханов поддержал предложение.

О важности сохранения исторического облика городов при застройке неоднократно заявлял Президент России. Владимир Путин отмечал, что новые объекты должны гармонично вписываться в сохранившийся архитектурный образ. «Памятники архитектуры и особенно исторические центры городов представляют огромную историческую, культурную и духовную ценность - необходимо их беречь и ими дорожить. А если строится что-то новое, то оно должно гармонично вписываться в реставрируемое старое», - отметил Президент в ходе интернет-конференции, отвечая на вопрос о застройке исторических центров, передает kremlin.ru.