Он будет включать в себя 6 многоквартирных домов и объекты социальной инфраструктуры.

На альметьевских улицах Полевая и Автомобилистов появится новый микрорайон, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района. Это будут многоквартирные дома, которые возведут по программе социальной ипотеки. В настоящее время уже согласован эскизный проект будущего микрорайона. Он будет состоять из 6 многоквартирных домов, подземного паркинга, детского сада и спортивных площадок. Ввод жилья, по планам, произойдет в 2019-2021 годах.