Женщина пыталась продать автомобиль.

66-летняя жительница Бугульмы стала жертвой телефонного мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Она разместила в сети Интернет объявление о продаже автомобиля. На него откликнулся неизвестный, который позвонил продавцу. Мужчина попросил реквизиты банковской карты, чтобы перевести средства. Спустя какое-то время с карты 66-летней женщины были списаны денежные средства – 170 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестный звонил с номера, зарегистрированного в Республике Башкортостан.