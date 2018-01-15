Все организации возобновили работу в обычном режиме.

Информация о наличии взрывного устройства в торгово-офисном центре «Сувар Плаза» не подтвердилась. Сотрудники полиции опасных предметов в здании не обнаружили, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Оцепление вокруг ТЦ снято, организации продолжили работу в обычном режиме. В настоящее время полиция занята поиском телефонного террориста. Напомним, что звонок от неизвестного о том, что торгово-офисный центр на ул. Спартаковская заминирован, поступил в 11 часов на номер «112».