Молодежный состав казанского «Рубина» в настоящее время проводит сбор в Казани.

Команда Романа Шаронова занимается в двухразовом режиме. Утренние занятия проходят на искусственном газоне в манеже Центрального стадиона, а вечерние – в тренажерном зале академии.

За зиму «молодежка» значительно обновилась. Почти в полном составе добавилась команда академии 2000 г.р., а также шесть игроков 2001 г.р.

Завершится казанский сбор матчем против обладателя Кубка Татарстана – команды «Мотор-Академия». Затем запланированы два сбора в Краснодаре. Первый пройдет с 23 февраля по 5 февраля, а второй – с 9 по 24 февраля. На сбор отправятся 24 игрока: три вратаря и 21 полевой игрок.