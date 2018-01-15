В казанской шахматной школе им. Р Нежметдинова прошел четвертый этап Рапид Гран-при по шахматам.
В соревнованиях, прошедшей по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие 93 шахматиста из Набережных Челнов, Зеленодольска, Чистополя и Казани, а также гости из Кировской области.
Победителем турнира стал международный мастер Азат Шарафиев, набравший 7,5 очка из 9 возможных, опередивший по дополнительным показателям международного гроссмейстера Артем Ильина. Бронзовую медаль завоевал мастер ФИДЕ Виталий Родченков.
Loading...