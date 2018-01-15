Гостями состоявшегося в Доме дружбы народов РТ марийского обрядового праздника Шорыкйол стали уроженцы Республики Марий Эл, проживающие в Казани, а также учащиеся марийского отделения многонациональной воскресной школы города.



Праздник начался с приветственного слова руководителя национальной культурной автономии марийцев Казани Людмилы Мусихиной. Потом актеры представили сценку, в которой показали, как в семьях готовились к торжеству: женщины накрывали стол с национальными угощениями, исполняли народные песни и танцы.

После разыгранной сценки любой желающий смог принять участие в конкурсах, а также попробовать угощения, которые были приготовлены специально к празднику.

Шорыкйол празднуется в период зимнего солнцестояния после нарождения новой луны. В разных районах установлено свое время для празднования, но большинство марийцев начинают отмечать его в первую пятницу нового года. Этот национальный обряд длится неделю. В Казани праздник отмечают на протяжении 25 лет, сообщает ИА«Татар-информ».

Член правления национальной культурной автономии марийцев Казани и учитель марийского отделения многонациональной воскресной школы Казани Татьяна Ибатиева рассказала, что «шорыкйол» в переводе с марийского означает «овечья нога». Во время проведения праздника девушки в деревнях ходили по домам, при этом обязательно заходили в хозяйские хлева и трогали овец за ноги.

«Это ритуал, который привлекает богатство и обещает большой приплод овец в предстоящем году. Также у нас есть главные герои праздника - Васли Кугыза и Васли Кува. Дед вместе со своей супругой ходят по домам, интересуются достижениями домочадцев за прошедший год, проверяют, сколько лаптей сплел хозяин, что из рукоделия сделала хозяйка. Если чего-то мало - ругают. Все это делается для того, чтобы воспитать трудолюбие у марийцев», - подчеркнула Татьяна Ибатиева.

Праздник принято отмечать в национальном костюме, который несет в себе очень много информации о его хозяине. По узорам можно узнать, из какого рода человек, в какой деревне проживает. Костюмы переходят из поколения в поколение по женской линии. К празднику готовится угощение шорыкйол пукш - орешки из сладкого теста. Их дают приходящим в дом гостям. Для детей в праздник Шорыкйол проводят различные игры, их наряжают в народные костюмы, учат национальным песням и танцам.