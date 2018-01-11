В начале января на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина состоялась премьера спектакля «Проделки Гульшаян» (16+).

Поставленный в жанре комедии-буфф (с латинского языка «буфф» означает «веселье, озорство»), спектакль сочетает в себе музыку, танец, песню, комедию. Автором пьесы выступил Мирсай Амир. Режиссером спектакля стал заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РТ Рашид Загидуллин. В спектакле заняты молодые артисты театра Диляра Фаттахова, Салават Хабибуллин, Камилла Галеева, Артем Пискунов, Алмаз Фатхуллин, Ильнур Байназаров, Рустем Гайзуллин, Айдар Фатхрахманов.

Спектакль прошел с аншлагом. «Если жена захочет, то найдет сорок способов, чтобы обмануть мужа!» - говорит героиня пьесы Мирсая Амира умная красавица Гульшаян. Что поделать, ведь она слишком красива, а это вызывает большую ревность со стороны благоверного. И чтобы отучить от недоверия своего любящего мужа Ахмета, Гульшаян придумывает хитрость, с помощью которой навсегда избавляет его от ревности.