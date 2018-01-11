На минувшей неделе Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан отметил свое пятилетие.



Самый первый юбилей коллектива юные музыканты отпраздновали на сцене Большого концертного зала РТ им. С.Сайдашева большим концертом, который прошел в рамках традиционного проекта Государственного симфонического оркестра РТ «Достояние республики».

Программу юбиляры подготовили интересную, разнообразную и сложную - оркестр под управлением своего бессменного дирижера Михаила Мосенкова исполнил произведения Баха, Моцарта, Перголези, Брамса, татарских композиторов. Вместе с оркестром выступил сводный детский хор Казани, в составе которого более 100 солистов.

В зале был аншлаг. Начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов от имени мэра Казани Ильсура Метшина вручил художественному руководителю и главному дирижеру Государственного симфонического оркестра РТ Александру Сладковскому Благодарственное письмо за вклад в создание Молодежного симфонического оркестра РТ. Памятными дипломами и письмами мэрии были отмечены педагоги и самые активные родители оркестрантов.

Среди почетных гостей вечера была Айгуль Горнышева, сыгравшая большую роль в создании оркестра.

- Когда Айгуль Алмасовна стала начальником управления культуры Казани, она предложила сделать какой-нибудь интересный совместный проект. У меня была идея создания юниор-оркестра. И Айгуль Алмасовна не просто ее поддержала, она оперативно собрала педагогов из всех музыкальных школ, и буквально через неделю мы уже обсуждали, как воплотить идею в жизнь. У нас все получилось! - поделился воспоминаниями Александр Сладковский.

Молодежный симфонический оркестр был создан в 2012 году по инициативе управления культуры Казани и художественного руководителя ГСО РТ, народного артиста России Александра Сладковского. В состав оркестра на тот момент вошли учащиеся 14 музыкальных школ города. Сейчас здесь играют более 70 юных музыкантов - воспитанники 18 казанских музыкальных школ и школ Зеленодольска. За пять лет через оркестр прошло более 150 детей. 25 человек - это «старички», которые в коллективе со дня его основания.

- Дети, которые пришли в оркестр пять лет назад, выросли. Тем, кому тогда было 15 лет, сейчас 20. Кто-то из них пошел в музыку, кто-то избрал другую профессию. Многие из ребят уехали в другие города, поступили в разные вузы, успешно учатся.

Однажды девочка, игравшая у нас, прямо на репетиции вдруг спросила: «Светлана Геннадьевна, а когда мне исполнится 18, вы меня выгоните из оркестра?» Вопрос был неожиданный, совсем не в тему. Я ответила шуткой, что никого не выгоню и готова работать со всеми нашими ребятами до самой их пенсии. Но захотят ли они этого сами? Кстати, сейчас эта девочка живет в Москве, учится в Бауманском университете, - рассказала художественный руководитель Молодежного симфонического оркестра РТ, заслуженный работник культуры РТ Светлана Лось.

Молодежный симфонический оркестр РТ активно выступает и гастролирует. В 2016 году коллектив завоевал Гран-при международного конкурса Grand Prix Festival Svatek jara, который проходил в Праге, и получил приглашение в Париж на музыкальный фестиваль в парижском Диснейленде. После было еще одно выступление в Праге. Как победители прошлогоднего фестиваля казанские музыканты выступали вне конкурса. Ребята сыграли настолько блестяще и профессионально, что жюри приняло решение вручить оркестру грант на недельный круиз по Средиземному морю. И вот 20 апреля оркестранты отправятся в увлекательное морское путешествие. Маршрут интереснейший: Генуя - Ницца - Монако - Барселона - Майорка - Корсика - Рим - Верона - Генуя. Почти каждый день на лайнере запланированы концерты, поэтому круиз можно назвать концертным туром.