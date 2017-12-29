Все ближе долгожданный период отпусков. И уже сейчас многие начинают планировать свой отдых: одни выбирают путешествие, другие мечтают просто отоспаться дома, третьи хотят провести отпуск на даче.



Мы решили выяснить, сколько дней требуется нам, чтобы восстановиться, забыть о работе и вернуться к делам со свежими мыслями. Да и как вообще правильно отдыхать? С этими вопросами «КВ» обратились к казанскому врачу-психотерапевту Алексею Козлову.

- У слова «отдых» существует множество определений: смена деятельности или источников усталости, впечатления, правильная лень. А какое определение этому слову дадите вы как специалист?

- Отдых - это любая деятельность, которая приносит удовольствие тому или иному человеку. Все достаточно просто. Речь идет именно о любом занятии, а не только о правильном. Это могут быть поход в баню, рыбалка, телефонный разговор, массаж и многое другое.

- Получается, что сидение за компьютерными играми - тоже своего рода отдых?

- Правильно, это именно отдых. Одним приносят удовольствие лыжная прогулка, бассейн, поездки на море, работы в саду - активная деятельность, а другим - просмотр фильмов, игры на приставке, сидение у камина, ничегонеделание. В обоих случаях организм отдыхает, восстанавливает силы, накапливает новые ресурсы - просто разными методами. Подчеркну, что я не имею в виду формы зависимости, которые однозначно вредят организму и истинной радости не доставляют.

- А разве компьютерные игры - не потерянное время?

- Однажды известный британский рок-музыкант Джон Леннон сказал: «Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным». Почему лежание на пляже в ожидании морского загара вы, например, не считаете потраченным впустую, а игры считаете? Отдых ведь необязательно подразумевает активное времяпрепровождение. Напротив. То, что вы делаете, когда вам никто не говорит, что делать, и есть отдых.

Поэтому отпуск все проводят по-разному: одни путешествуют, «убивая» свои ноги, рассматривая каждый день новые достопримечательности, другие часами сидят за компьютером, просматривают фильмы или играют. Многие поспорят, скажут, что безделье - это не отдых, а лишь неправильно спланированное время. Но это субъективная оценка.

- В основном все отдыхают два раза в год по 14 дней. Этого достаточно, чтобы организм успел восстановиться и набраться сил?

- Для полноценного отдыха вполне достаточно двух недель. Уже на второй-третий день сотрудник забывает о рабочих делах, начинает расслабляться. Если вы решили во время отпуска куда-то съездить, главное - приехать домой хотя бы за два дня до выхода на работу. Некоторые предпочитают по возможности сразу брать месяц отпуска. Однако дробный отдых более полезен для организма. После часа напряженной работы требуется около 10 минут перерыва на восстановление, после трех часов - уже 60 минут. Так и с отпуском: чем дольше беспрерывно трудитесь, тем больше дней затем потребуется. Более короткие, но частые удовольствия благоприятнее сказываются на самочувствии.

- В каких странах меньше всего дней отдыха? И как это сказывается на состоянии здоровья работников?

- Настоящие трудоголики - японцы. Они много работают и мало отдыхают. Япония - одна из немногих стран, где ведется специальная статистика по внезапной смерти от переработки - кароси. Основными ее причинами являются инфаркты и инсульты, стрессы и дефицит сна. Причем от переработки умирают даже молодые ребята. Несколько лет назад от кароси, неправильной организации труда и отдыха, пострадала 31-летняя японская журналистка. В месяц, предшествовавший смерти, она отработала на 159 часов больше нормы! И это не единичные случаи, а широко распространенная там проблема. Вот к чему может привести отсутствие должного отдыха.

Американцы очень любят отдыхать, развлекаться. Но они и работают так же усиленно. Продолжительные отпуска, более короткие рабочие дни, строгий подход к переработкам отмечаются у европейцев. У них по субботам и воскресеньям магазины либо работают в первой половине дня, либо вовсе закрыты. Избыточное число рабочих часов эффективности производству не прибавит, а вот проблем со здоровьем принесет множество. Чем меньше время труда, тем лучше сотрудник концентрируется именно на делах, а не отвлекается на социальные сети или игры.

- Сейчас уже составляют графики отпусков, планируют будущие поездки. Можете дать советы, как максимально приятно и полезно провести отдых?

- Главное правило идеального отпуска - обязательно отдохнуть. Многие ведь берут отпуск на работе, чтобы затеять дома ремонт, разобраться с проблемами в других областях, а затем снова начинают трудиться в офисе, так и не набравшись сил. Желательно хотя бы раз в год уезжать в новое для вас место. Некоторым этот совет может показаться банальным, но это действительно помогает быстрее расслабиться и восстановить утраченные силы, нормализовать работу нервной системы. Фраза о том, что иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома, - отчасти правда.