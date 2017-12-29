Нередко те, кому предстоит хирургическое вмешательство, больше самой операции боятся именно наркоза. Оно и неудивительно: каких только страшилок не пишут о нем в интернете, чего только не рассказывают. Поэтому у пациентов возникает множество вопросов по поводу общего обезболивания.



Обнаружив у меня на очередном УЗИ уплотнение в молочной железе, хирург настоял на срочном проведении операции. Мол, рискованно ходить с такой «бомбой замедленного действия». Ведь только после удаления опухоли, проведения гистологического исследования можно окончательно определить, доброкачественное это или злокачественное образование. Доктор сразу же обозначил, что оперировать под местным наркозом не будет. И предложил вместо него внутривенный - один из видов общего обезболивания.

Столкнувшись впервые в жизни со всем этим, я начала переживать. Особенно волновал и пугал меня наркоз. Не очнусь ли я в разгар операции? Очнусь ли вообще после нее? Не потеряю ли память? Как вообще перенесу введение препаратов? Несмотря на мои тревоги, хирург ни на минуту не терял спокойствие. «Интересно, сколько таких растерянных пациентов он видел за годы работы?» - невольно подумала я, глядя на его хладнокровную улыбку.

- Главный мой совет - я вас прошу: ничего не читайте в интернете. Людям, далеким от медицины, просто противопоказано заходить на такие форумы. Начитаетесь и будете зря волноваться. Внутривенный наркоз легкий. Уснете, проснетесь и удивитесь, что операция уже прошла. Хотя уверен: только выйдете сейчас за дверь, как мои советы забудете, - вот все, что ответил врач на мои многочисленные расспросы.

Оставшись наедине со своими тревожными мыслями, я действительно не удержалась. До дня операции перечитала кучу отзывов об общем наркозе. От большинства из них страх мой только возрастал.

«Во время наркоза я летала, переживая, что земли больше не коснусь, были ужасные галлюцинации. Отходила так же плохо: рвота, слабость, части тела первое время были обездвижены», - писала одна девушка.

«Я попала в лабиринт, затем в темный тоннель, по которому меня несло, как на американских горках. А в голове звучал один вопрос: «Выберусь ли я отсюда?» Выбралась, проснулась. Сначала было тяжело говорить, губы не слушались, потом ужасная слабость, рвота», - отмечала вторая.

Другие писали, что у них после общей анестезии садилось зрение, начинались проблемы с памятью, вниманием, сердцем, появлялись рассеянность, заторможенность. А самыми страшными были отзывы о том, как кто-то проснулся во время операции, чувствовал жуткую боль, но даже рта открыть не мог. Кого-то долго приводили в сознание. В общем, полный комплект ужасов.

За день до операции состоялась встреча с анестезиологом. Бойкая врач лишь посмеялась, услышав мои страхи:

- Ну нельзя вам, пациентам, заходить в интернет. Зачем все это читали? Очнетесь вы, конечно. И никаких галлюцинаций не будет. Можете выпить успокаивающий чай из трав. Ужин должен быть легким.

Удивительно, но утром решающего дня я была спокойна как никогда. Видимо, смирилась с неизбежностью. Невозмутимо направилась в операционный блок, где меня уложили на стол, закрепили руки, ноги, включили лампы, начали готовить инструменты.

Вот тут меня слегка затрясло. Но все происходило так быстро, что времени нервничать не было. Почти сразу же мне начали вводить в вену наркоз. Медсестра сначала расспрашивала о работе, личной жизни, а примерно через десять секунд лампочки надо мной закружились, сознание просто выключилось. Как будто провалилась в сон.

Проснулась я в момент, когда меня перекладывали с каталки на кровать. Голова сильно кружилась, хотелось спать - и все. Никаких галлюцинаций, проблем с памятью, рвоты, головных болей, обездвиженности. Даже снов - ни с лабиринтами, ни с полетами - ничего не было. Во время операции тоже, естественно, не просыпалась. Первые два дня очень хотелось спать, ощущалась небольшая заторможенность. В целом же наркоз оказался совсем не страшным, как про него везде писали.

- Медицина уже давно не использует те препараты, от которых у пациентов бывали галлюцинации, проблемы с памятью, дыханием, сердцем. Сейчас наркоз совсем другой, а отзывы в интернете многолетней давности. Да и неточностей в них много, - сказала мне после операции анестезиолог.

Главное, что я поняла - нужно стараться доверять врачам, прислушиваться к их словам и не примерять на себя ситуации с форумов. Хоть я и нашла там какие-то советы для подготовки к будущей операции, но больше набралась ненужного страха. В итоге была удивлена тому, насколько легко перенесла наркоз.