В 2018 году в старших классах общеобразовательных школ могут появиться уроки жилищно-коммунальной грамотности, которые будут проходить в формате классных часов.



Об этом новшестве и об изменениях в Жилищном кодексе РФ на встрече с журналистами рассказал исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» Дмитрий Романов.

В планах общественной организации проводить видеосеминары. На них слушатели смогут получить юридическую консультацию по самым актуальным вопросам, среди которых начисления за жилищно-коммунальные услуги. Именно по суммам, указанным в счетах-фактурах, у населения и возникает множество вопросов.

- Если вы не согласны с тем, что вам начислила управляющая компания, первое, что надо сделать, - это обратиться в УК, а не бросать платить по счетам, - говорит Дмитрий Романов. - Необходимо юридически правильно оформлять претензии, обращаться в суд. В большинстве случаев суд оказывается на стороне потребителей.

Дмитрий Романов также рассказал об изменениях в Жилищном кодексе РФ, которые были закреплены Федеральным законом от 31 декабря 2017 года. Согласно им ужесточаются принципы лицензирования деятельности управляющих компаний. Срок лицензии на управление будет ограничен 5 годами, потом УК вновь должна будет подтвердить свое соответствие всем необходимым требованиям.

Законопроект вводит понятие грубых нарушений, за совершение которых УК будет лишаться права управления домами и лицензии. Грубыми считаются нарушения, которые повлекли опасность для жизни и здоровья жителей, проживающих в доме. Лишить домов и лицензии могут также за отказ от передачи технической документации при переходе дома под управление новой УК, за управление домами, не включенными в лицензию компании, выставление счет-фактур домам, которые не находятся в управлении УК.

Новые изменения позволяют Государственной жилищной инспекции обратиться в суд с требованием аннулирования лицензии, если у управляющей компании в течение полугода не появилось ни одного дома в управлении. Кроме того, в республике планируется составить рейтинг управляющих компаний, который позволит по различным критериям оценить их работу.