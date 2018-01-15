Проходил недавно мимо хоккейной коробки. Постоял, понаблюдал, как четверо пацанов гоняют шайбу. И так мне стало завидно, ведь у них нынче есть все для занятий этим видом спорта: и приличные коньки, и пластиковые легкие клюшки, и любая экипировка! А коробок этих в городе видимо-невидимо стало в последние годы.



А мне вспомнилось наше школьное детство. Начало шестидесятых. Январские морозы трещат. Промерзло чуть ли не до дна наше озерко, которое находилось метрах в 300 от дома. Там мы с пацанами с нашего двора всю зиму гоняли шайбу. Ждали, когда морозы станут такими, что нам не надо будет идти в школу. С утра проверяли, включена ли радиоточка дома, по которому в морозные дни объявляли, какие классы остаются дома. И когда доходила очередь до наших пятых классов, мы мигом надевали свои пальтишки, шапки, обувались в коньки, брали клюшки и бежали на свою хоккейную площадку, которую сами же и соорудили вблизи старого русла Казанки.

Гоняли шайбу целый день - с утра и до темна. Мой старший брат, который уже тогда работал на заводе, трижды проходил мимо нас - сперва на обед и с обеда, а потом с работы домой, а мы все играли, играли и играли.

Домой приходили уставшие донельзя, продрогшие, вся одежда в льдышках. Но такие счастливые! А утром снова ждали, что по радиоточке скажут.

Надо ли говорить, что мы были настоящими фанатами хоккея. А нашими кумирами тогда были Альметов, Александров, Локтев, братья Майоровы и конечно Старшинов, Рагулин, Михайлов, Харламов. А у меня среди пацанов была кликуха Тумба Юханссон, потому что я был самым тяжелым из всех мальчишек, и никому из них никогда не удавалось сбить меня с ног. А я немало этим гордился, ведь нападающий шведской сборной Юханссон был одной из самых ярких звезд мирового хоккея шестидесятых годов прошлого века.