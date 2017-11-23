Первое путешествие по «Пути Тукая» состоялось. Инициаторы создания этого необычного туристического маршрута попробовали пройти его не на экскурсионных автобусах и машинах, а на настоящих санях, запряженных лошадьми.

Впечатлениями от пробной санной экскурсии мы попросили поделиться одного из ее организаторов - начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РТ Рината Латыпова.

- Идея создать велосипедный маршрут «Путь Тукая» возникла у моего давнего друга, однокурсника, президента Союза велосипедистов РТ Ильдуса Янышева. В прошлом году во время кругосветного велопутешествия он дважды прошел паломнический маршрут «Путь Сантьяго». Эта знаменитая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. По ней ежегодно проходят до 500 тысяч паломников из многих стран мира. Возник логичный вопрос: в Европе есть «Путь Сантьяго», а почему у нас не может быть «Пути Тукая»? Это маршрут от Казани до деревни Кошлауч Арского района Татарстана, родины Тукая, и села Новый Кырлай, где он провел детство, - рассказал Ринат

Низамутдинович. - Летом по этим красивым историческим местам можно путешествовать на велосипеде. А как быть зимой? И мне пришла идея - сани! Думаю, очень многим будет интересно попутешествовать так, как путешествовали наши предки 150 - 200 лет назад.

- А как прокладывался санный путь в XXI веке?

- В первый раз без сложностей не обошлось. Раньше санные пути прокладывались с первым снегом - лошади натаптывали эти дороги по полю. А сейчас снег уже лежал на полях, и пришлось сначала дорожку пробивать тракторами.

- Маршрут «Пути Тукая» уже проработан?

- Да, но мы продолжаем его уточнять. Я все-таки 15 лет прокурором Балтасинского района проработал, хорошо знаю эти края, жизнь деревни. Начать путь мы решили в селе Починок-Сосна - от того места, где похоронена мама Габдуллы Тукая. Знаю, что у многих отношение к ней неоднозначное. После смерти мужа, который был муллой, она осталась одна с совсем маленьким сыном. В те времена были такие правила, что после смерти муллы его жена могла снова выйти замуж, но ее новый муж должен быть тоже муллой. И ей подобрали такого мужа. Он был намного старше ее и не захотел брать к себе в дом маленького сына своей новой жены. И женщина вынуждена была отдать маленького Габдуллу на воспитание родственникам. Но мама - она всегда мама. И жизнь Тукая сложилась так, как сложилась.

Из этого села мы поехали в деревню Хасаншаих Арского район. Кстати, там родился Марат Готович Ахметов, министр сельского хозяйства РТ. Там нас тепло встретили, напоили чаем, дали новых лошадей. И мы поехали в Хотню. Это тоже удивительная деревня с интересной историей. Там останавливался Пушкин во время своего путешествия по местам пугачевского бунта. Правда, то поместье не сохранилось, но сохранился храм, который сейчас восстанавливается, сохранился священный родник.

Потом мы заехали в деревню с замечательным названием Пионер. Нас туда пригласил наш хороший друг Айрат Сафиуллин. Эта деревня практически погибала, там все было заброшено. Но Айрат Вазыхович делает все возможное для восстановления родины своих предков. От Пионера отправились в Кырлай.

- Интересно, где нашли лошадей и сани?

- Знаете, имя Тукая волшебным образом помогало нам. Хочу поблагодарить главу Балтасинского района Рамиля Рашитовича Нутфуллина, главу Арского района Ильшата Габдельфартовича Нуриева и всех руководителей сельхозпредприятий и сельских поселений за оказанное содействие в организации этого проекта.

У такого туристического и паломнического маршрута замечательные перспективы. У «Пути Тукая» должен появиться свой сайт, где каждый желающий мог бы найти четко расписанный маршрут, контакты людей, которые встретят в каждом пункте следования, познакомят с родной деревней, народными традициями, настоящей сельской жизнью.

- Можно сказать, что новый туристический маршрут послужит импульсом для развития этих сел?

- Конечно. У сельчан появится возможность дополнительного заработка. Если будут туристы, то среди местных жителей обязательно найдутся те, кто за определенную плату будет возить их на своих лошадях. Надо будет делать сани - это тоже работа.

Летом по «Пути Тукая» можно будет путешествовать на велосипеде. Но не все смогут приехать сюда со своими велосипедами, значит, появятся пункты велопроката, ремонтные мастерские, где при необходимости помогут починить велосипед, поменять колеса, подкачать шины. Туристов надо будет кормить, значит, появятся кафе национальной кухни. Или по договоренности можно будет зайти в гости к какой-нибудь бабушке, которая напечет блины, эчпочмаки, напоит чаем.

- Летний маршрут будет отличаться от зимнего?

- Летом «Путь Тукая» планируем начинать в Казани, от музея Тукая. Там каждому выдадут красивый путеводитель с подробной картой маршрута, где будут отмечены все пункты, информация о том, какие достопримечательности посмотреть, где можно остановиться на привал, перекусить, переночевать. Более того, в каждом пункте на маршруте в путеводителе будут ставить печати, чтобы у человека осталось свидетельство того, что он прошел «Путь Тукая».

Кстати, у нас в прокуратуре есть хорошая традиция - мы ездим в разные велосипедные туры по районам Татарстана, сплавляемся по рекам. В июле большой командой во главе с прокурором Республики Татарстан Илдусом Саидовичем Нафиковым планируем проехать «Путь Тукая».

- Протяженность маршрута примерно 100 километров. Наверное, нужна особая физическая подготовка, чтобы проехать такое расстояние на велосипеде?

- При желании можно начать велопутешествие не из Казани, а из Балтасинского района. К тому же маршрут составлен так, что привалы предусмотрены через каждые 20 километров. А это и начинающим велосипедистам, и даже детям вполне по силам. Мы хотим, чтобы «Путь Тукая» был маршрутом для семейного отдыха.