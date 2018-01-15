Социальный проект «Жизнелюб» стартовал в Казани немногим больше года назад. Только в 2017 году занятия в клубах посетили свыше 40 тысяч пенсионеров.



Всего по городу организовано 14 клубов в 12 домах культуры и 2 библиотеках. Это КЦ «Сайдаш», КЦ «Залесный», ДК Саид-Галиева, ДК «Юность», ДК «Мирный», ДК «Полимер», КДК имени Ленина, ДК «Вознесенское», ДК «Красная Горка», дома культуры в поселках Кадышево, Северный, Нагорный, Центральная библиотека на улице Вишневского и библиотека-филиал №15. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

В летнем расписании клуба были задействованы парки «Континент», имени Горького, «Крылья Советов», «Сосновая роща», Урицкого, площадка перед театром кукол «Экият», а также парк в поселке Дербышки.

Участники движения «Жизнелюб» занимаются вокалом, эстрадными, народными и бальными танцами, а также настольными играми, ИЗО, скандинавской ходьбой, карате и футболом. Среди самых любимых - практикумы музыкальной терапии, на которых под руководством опытных тренеров можно изучить аргентинскую танцевальную технику «Рио Абьерто».

Больше всего пожилые казанцы предпочитают танцевальные занятия и мероприятия по здоровому образу жизни. Постоянно занимаются в клубах «Жизнелюб» более 5 тысяч человек, 80% из них - женщины. Самой старшей - Вере Николаевне Филяниной - 92 года. Она увлекается театральными занятиями и посещает КЦ «Сайдаш».

Помимо танцевальных и спортивных занятий пожилые казанцы интересуются медицинскими темами. В 2017 году большое количество слушателей собрали лекции на тему онкологических заболеваний. Популярны у пенсионеров семинары «Мобильного ликбеза», где они получают навыки пользования социальными сетями, мессенджерами и порталом государственных услуг. Всего эти лектории посетило более 3,5 тысячи человек.

В 2017 году проект «Жизнелюб» стал лауреатом в номинации «Общественный проект» в республиканском конкурсе «Лидер года - 2017» и отмечен дипломом Международного конкурса городских практик Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза «Город, где хочется жить». Также казанский «Жизнелюб» участвует во Всероссийском конкурсе программ социального развития регионов на премию имени Александра Починка.

Азат Абзалов предложил внести в календарь городских праздников день казанского жизнелюба, который можно будет отмечать весной. Чиновник обратился к жителям Казани с просьбой вносить предложения по проведению этого праздника. О том, какие мероприятия, соревнования, лекции им хотелось бы провести в этот день, можно сообщить по телефону 236-42-93.