На программу капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания в 2018 году выделили 121,3 млн рублей.

В 2018 году в РТ отремонтируют 34 здания учреждений социального обслуживания. На эти цели выделено 121,3 млн рублей. Программа капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания стартовала в республике в 2015 году. За два года было отремонтировано 85 объектов, объем финансирования составил 348,6 млн рублей.

В 2017 году на программу потратили 121,3 млн рублей, было отремонтировано 28 объектов.