Премия присуждается за творческие достижения в области театрального искусства, которые получили широкое общественное признание.

В Татарстане открыт прием заявок на соискание премий «Тантана» 2018 года, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ. Премия присуждается за творческие достижения в области театрального искусства, которые получили широкое общественное признание. В числе номинаций: «Дебют», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучшая женская и мужская роли», а также многие другие. На премию можно выдвинуть спектакли, премьера которых была не ранее 1 февраля 2017 года и не позднее 1 февраля 2018 года. Победители будут названы 27 марта.