Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.

Так, ООО «Дружба» Кукморского муниципального района РТ, осуществляющим свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, частично погашена задолженность по заработной плате перед 199 работниками. Общая сумма выплат составила 1648,2 тыс. рублей.

Отметим, в течение 2017 года в республике активно велась работа по выявлению и сокращению просроченной задолженности по оплате труда. Так, во взаимодействии с прокуратурой проведено 660 проверок, в результате выявлено 178 работодателей, не отчитывающихся перед органами статистики о наличии долгов.

На 1 января 2018 года суммарная задолженность на предприятиях Татарстана составила 10,6 млн. рублей перед 174 работниками. При этом 61,64% суммы от суммы (6,5 млн. рублей) приходилось на обрабатывающее производство, 38,36% (4,1млн. рублей) - на строительство, сообщает пресс-служба министерстве труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.