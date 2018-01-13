Капитальный ремонт был произведен на 4 объектах.

В 2017 году 41 пассажирская железнодорожная платформа в Казанском регионе была оборудована навесами, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД. Также 32 платформы оборудовали освещением. Капитальный ремонт прошел на 4 объектах: платформах станций Паратск и Иштуган, кассовом павильоне о.п.804 км и привокзальной площади станции Шемордан. Стоимость ремонта составила более 6,1 млн рублей. Отметим, что в 2018 году запланировано завершить ремонт пассажирской платформы станции Свияжск.