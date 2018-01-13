Время выполнения заявок сократился в 3,5 раза, и в среднем составляет 30 часов, вместо положенных по регламенту 3 дней. Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщил председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Система «Открытая Казань» обслуживает почти 400 тысяч лицевых счетов в более 4,5 тысячах домов, в которых проживают 83% жителей многоквартирных домов. Население использует сервис, чтобы сообщить о проблемах в сфере ЖКХ. В 2017 году в систему поступило почти 300 тысяч обращений.

На основе данных по объему выполненных заявок формируется рейтинг управляющих компаний. Он ежедневно обновляется и доступен на главной странице сайта. На сегодня высокий рейтинг у УК «Мегаполис» и «Домсервис».

Искандер Гиниятуллин отметил, что благодаря открытию сервиса «Открытая Казань» удалось создать единое электронное хранилище техническо-экономических показателей МКД города. К тому же, в течение последних трех лет краткосрочный план программы капремонта МКД Казани формируется на основании расчетов и рекомендаций соответствующего модуля системы «Открытая Казань».