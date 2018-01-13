Расстроенный молодой человек в состоянии алкогольного опьянения уезжал от сотрудников ГИБДД.
Нетрезвый водитель устроил гонки с сотрудниками ГИБДД в столице РТ, сообщает «Татарстан 24». Водитель белой «Инфинити» отказался подчиниться требованиям автоинспекторов, завязалась погоня. На перекрестке улиц Восстания и Короленко одна из машин ДПС преградила лихачу дальнейший путь. Пытаясь увернуться от столкновения, водитель «Инфинити» влетел в дерево и потерял колесо. Как выяснили полицейские – мужчина был пьян. Причиной алкогольных возлияний стала измена девушки.
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