Зимний отдых не менее увлекательный, чем летний, поэтому подходить к его планированию стоит с той же ответственностью.

Отправиться на неделю к побережью океана? Устроить прогулки по мировым столицам или же спуститься с одной из заснеженных гор на лыжах? Выбор огромен, всегда можно зайти на www.onlinetours.ru и заказать путевки в нужном направлении. Главное – определиться с личными предпочтениями и желаниями.

Для тех, кто хочет перехитрить зиму, предлагаются поездки на солнечную Шри-Ланку. Поесть лобстеров, выпить любимый коктейль на пляже, получить бронзовый загар – что еще надо для максимального расслабления и отдыха. Для желающих активно провести время организовываются туры в Велигаму. Туристам здесь обеспечен потрясный серфинг и подводная экскурсия. Ценители горячих напитков могут съездить в Хандунугоду и посмотреть, как растет на плантациях настоящий цейлонский чай и испить чашечку.

Чтобы добавить красок в свои каникулы, отправляйтесь в Индию. Неповторимые закаты и завораживающие рассветы на побережье Индийского океана можно сочетать с медитацией или йогой, тогда постичь дзен будет гораздо проще. Ценители тишины и платных лежаков отправляются на пляж Палолем, в Гоа, где покой не нарушают даже звуки прибоя. Максимальное расслабление на уровне всего организма предлагают аюрведы-массажисты на пляжах штата Керала.

Еще одно место, окутанное дзен-атмосферой – это Таиланд. Ночная жизнь Паттайи, кокосовые пляжи Самуи и романтика Пхукета помогут быстро и надолго избавиться от зимней хандры.

Приобрести туры из Казани можно во Вьетнам. Зимой для отдыха лучше выбирать остров Фукуок, здесь не так сильно дуют ветра, будет абсолютно безопасно проводить время на берегу всей семьей. Отпетые серферы выбирают Муйне – деревушку на юго-востоке страны.

Погреть озябшие косточки туристы могут в Китае, у берегов острова Хайнань. Прокатиться с серферами-профессионалами, испытать свои силы в активном водном спорте, а также познакомиться с потрясающе красивым подводным миром можно в курортной зоне Санья. Прежде чем планировать зимние каникулы на побережье, стоит учесть финансовый вопрос. Если в декабре билеты на самолет обойдутся в космическую сумму, то уже в январе-феврале слетать можно за гораздо меньшие деньги.

Ощутить полноту зимней сказки можно на горнолыжном курорте. Ближе всего Болгария с ее балканскими Альпами. Трассы Боровца, городок Банско и его Пиринские горы, горнолыжный курорт Пампорово, граничащий с Грецией – в этих местах будут рады не только умельцам горнолыжной езды, но и «простым смертным», которые хотят весело провести время всей семьей или большой дружной компанией. Встретить зимние праздники можно на румынских горнолыжных курортах: Брашов, Синая, Предял.

Прокатиться в собачьей упряжке, побывать на родине Санта-Клауса и просто отлично провести время стоит на горнолыжных курортах Финляндии. Луосто, Леви, Химос, Пелло, Тахко предлагают не только экстремальные трассы, но и массу других развлечений для детей и взрослых.

Зима – лучшее время для отдыха в Европе. Непременно надо устроить поход по рождественским ярмаркам, прогуляться по украшенным улицам и площадям городов, посетить национальные заповедники и парки европейских стран, которые под снежным покрывалом дарят совершенно другие эмоции.

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