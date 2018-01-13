В Казани может появиться новый праздник – День казанского жизнелюба. Об этом сегодня заявил на аппаратном совещании начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

Социальный проект «Жизнелюб» стартовал в Казани немногим больше года назад. Всего по городу организовано 14 клубов в 12 домах культуры и в двух библиотеках. Только в 2017 году занятия в этих клубах посетили свыше 40 тысяч пенсионеров. Больше всего пожилые казанцы предпочитают танцевальные занятия и мероприятия по здоровому образу жизни. Постоянно занимаются в клубах «Жизнелюб» более 5 тысяч человек, 80 % из них женщины.

В 2017 году проект «Жизнелюб» стал лауреатом в номинации «Общественный проект» на Республиканском конкурсе «Лидер года 2017» и отмечен дипломом Международного конкурса городских практик Содружества независимых государств и евразийского экономического союза «Город, где хочется жить». Также казанский «Жизнелюб» участвует в конкурсе программ социального развития регионов на премию имени Александра Починка.

Азат Абзалов обратился к жителям Казани с просьбой вносить предложения по проведению праздника День казанского жизнелюба. О том, какие мероприятия, соревнования, лекции им хотелось бы провести в этот день звонить по телефону 236-42-93.